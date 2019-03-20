【fb直播】港股腳軟無有怕？聽李偉傑分析！

恒指連升四日後，周三(21日)無方向，全日波幅只有近200點，超級星期四(21日)重磅藍籌業績後見真章？



有傳騰訊(00700)在內的財團考慮以30億美元，競購淡馬錫擬出售的1成屈臣氏股份，長和(00001)愈升愈有，業績公布前後點部署？



舜宇(02382)業績遜預期，股價跌至90元邊急彈，收市跌幅大為收窄，績差因素咁快消化？



雅居樂(03383)、中海外(00688)業績勝預期，何解股價不升反跌？



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