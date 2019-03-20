道指3個月「死叉」變「金叉」　短期勿「叉」錯

外國傳媒報道，美國道指在「圖表」上有好消息，就是50天線升穿了200天線，為「終極黃金交叉」，技術上是利好信號。今次特色在於「快」，因對上一次出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」只是3個月前的事。



在周二(3月19日)道指50天線處於25,177點，200天線則處於25,165點，成為締造「終極黃金交叉」。剛好在2018年12月19日出現「終極死亡交叉」的3個月後。



對上一次道指出現「終極黃金交叉」是2016年4月16日，之後累升5,300點或29%，才出現去年底的跌浪。



然而，由於今次由「死」變「生」僅3個月，根據往績，道指踏入關鍵時刻，因2015年12月17日那次，證明「終極黃金交叉」是假突破，當時由「死」變「生」是90個交易日，惟隨着2016年初再次出現大冧市，「金叉」僅僅17個交易日就夭折。(本文附圖)



換言之，道指短期走勢甚是關鍵，短期內必須守得穩。目前30隻道指成分股當中，有16隻出現「終極黃金交叉」，升勢未算全面。

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