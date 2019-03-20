長江基建去年多賺1.8%　派末期息1.75元

長江基建集團(01038)公布，截至2018年底止年度業績，期內股東應佔溢利104.43億元，按年升1.82%；擬派末期息每股1.75元。若撇除2017年度若干一次過收益，去年溢利增長幅度約13%；整體收入379.23億元，按年升19.85%。



業務方面，英國業務的溢利貢獻最多，達57.75億元。集團指，英國脫歐的不穩定政治因素對宏觀經濟帶來重大挑戰，惟業務表現仍然理想。2019年英國的營商環境很可能持續不穩，惟集團主要從事受規管業務，預期業績將保持穩定。澳洲業務及歐洲業務分別貢獻20.66億元及8.7億元溢利。另外，電能實業的溢利貢獻為29.03億元。



集團認為，2019年全球經濟格局仍存在多項不明朗因素，對國際投資環境構成影響。面對各種不明朗因素及挑戰，長建旗下業務的長期供購合約及受規管項目，持續提供可靠的經常性現金流，是增長的強大支柱。



集團又指，在發展多元化投資組合的同時，亦致力維持財務狀況。集團擁有60億元現金，加上借貸能力充裕，有利於收購具增值潛力的項目，進一步擴大環球業務版圖。

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