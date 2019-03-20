科技商機：傳任天堂考慮自己推遊戲手機

外媒報道，日本遊戲機公司任天堂的Nintendo Switch和Nintendo DS取得巨大的成功，並且其手機遊戲也很受歡迎。據業內人士透露，該公司可能將很快進入智能手機市場。



消息人士透露，任天堂目前正在重新考慮其之前未進入智能手機市場的決定。暫時還沒有新計劃的具體細節，但如果任天堂推出自己的智能手機，可能會考慮到Nintendo Switch的聯動而開發，即允許用戶在設備之間共享遊戲數據和其他信息。



報道指，任天堂作為家庭友好型的公司可能會開發中檔智能手機，可以在不需要太強的性能情況下來運行其遊戲。而該款遊戲手機估計可交由代工廠生產，軟件則由任天堂負責。



在過去一年，全球遊戲手機市場中，包括雷蛇、小米、華碩和中興旗下的努比亞等公司的競爭日益激烈。如果任天堂能夠成功地區分該產品，並以更低的價格提供，它極有可能在該市場中佔有自己的一席地位。

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