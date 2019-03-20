去年回報41%大鱷：是時候開淡倉　沽空全球股票

去年投資回報高達41%，成為業績最好「大鱷」之一的對沖基金Crescat Capital最新發表「本世紀交易策略」，就是「買入黃金、沽空全球股票」，因下一次大冧市時候近了！



該基金指出，這是時候開淡倉，直至淡倉贏到開巷為止，因為美國經濟數據正在惡化，在整個債券孳息率曲線上，近45%是倒掛的。對上兩次信貸市場出現如此高的扭曲是2000年及2007年，資產泡沫在此後不久都開始崩潰。



另外，美國政府預算和貿易雙逆差與GDP之比正與標指走勢背馳，這預示股市和商業周期在減稅效應後可能見頂。



有見及此，該基金已準備好「食正」經濟擴張周期即將結束的機會，因一向追蹤研究的一批宏觀指標顯示，美國首季經濟增長將會惡化，預計未來幾季將出現經濟衰退。目前市場共識是經濟衰退會在2020或2021年到來，惟該基金全球宏觀分析師Tavi Costa說：「我們認為會更早、更近。我們不是死硬派淡友，惟目前趨勢是向下。」



Crescat當前的策略是將3/4倉位買入以人民幣計價的黃金、沽空全球股票。沽空目標主要是MSCI全球指數、個股，以及交易所買賣基金(ETF)。



該公司又指，在眾多警號當中，尤其要關注企業內幕人士沽貨行動，往往是股票爆煲的潛在信號。早在2017年初，他們就趁美股愈升愈沽，同樣的行為也出現在2018年，最近是該些「聰明錢」再沽貨的時候。所謂「事不過三」，今次應該更值得警惕。



Costa認為，2019年至今全球股市反彈近13%，是典型的熊市反彈，相信市場情緒很快就會從貪婪及撈底轉至恐慌性拋售，淡友獲利空間龐大。再者，熊市反彈已見到疲弱迹象。



該公司旗下基金在2006年建立，年度化平均回報約12%，跑贏標指約8%。

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