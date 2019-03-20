新華保險去年賺79.2億人幣　按年增47%

新華保險(01336)公布2018年全年業績，去年純利按年增47.16%至79.22億元人民幣(約92.68億港元)，維持全年派息0.52元人民幣。



期內，反映險企盈利前景能力的新業務價值(NBV)，則按年微升1.21%至122.1億元人民幣，其中個險渠道佔貢獻佔比高達96%，惟團體保險渠道仍錄虧損。總保費收入則按年增11.87%至1,123.41億元人民幣，投資收益則跌8018%至311.85億元人民幣。



新華保險執行董事黎宗劍在業績報告上表示，內地金融形勢複雜嚴峻，監管檢查和處罰力度加大，保險業經歷多年的高速發展之後，開門紅終錄負增長。



他又指，長遠而言內地仍處於發展的重要戰略機遇期，財富保值增值、健康和養老相關的保險產品仍有大量增長空間。

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