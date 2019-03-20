【深度解構】波音削美經濟籌碼　中美貿戰已生變？

波音737 Max 8客機「出事」，已被絕大多數國家勒令停飛，看似是「單一事件」，惟它已對中美貿易戰起了微妙變化，而且隨時影響股市！



【打殘道指成分股成真？】

在去年中美貿易戰爆發之初，內地官媒曾提倡要「打殘」道指成分股，以一挫總統特朗普銳氣！



事實上，這不是純粹虛談，數據顯示，道指成分股有52.8%盈利是來自美國，即餘下近半要靠海外。其中，3M海外收入佔比最大，僅39%收入來自美國本土；Caterpillar有54%收入來自海外；P&G海外收入佔55%；強生海外收入則佔48%。



【道指升勢主要靠波音】

港股有騰訊「單天保至尊」，道指亦然！單單是飛機製造商波音(Boeing)股價今年以來就貢獻了道指約30%升幅。若波音從沒有上升，道指如今要縮水800點。



在道指30隻成分股當中，波音佔的比重達11.4%，反映波音愈強勢，道指跟隨強勢的機會也提升。相比之下，標指成分股則以微軟為最重磅股份，波音僅排第15位。



數學上，當波音每升10%，就能貢獻道指逾250點升幅。



【波音「出事」怎影響中美貿談？】

既然波音舉足輕重，737 Max 8空難有何影響？美國《華盛頓郵報》前記者、著名零售和消費品專欄作家Brooke Sutherland撰文警告，中美貿易戰可能出現變化了，並開始打擊波音。



他指出，若撇除美國消費品及科技巨企，波音是唯一一間美國公司能在中國獲取逾50億美元收入，在中美貿易戰之初，一度被視為最受影響的巨企之一。惟截至目前為止，關稅對它的影響有限，反映中國需要波音來支持其本地航空公司，以及與歐洲同業空中巴士取得平衡，不偏向某一方。再者，波音在中國亦有合營企業。



不過，波音737 Max 8客機受到挫折，或令中國的政治盤算出現改變。中國是在埃塞俄比亞空難後，第一個國家表示要禁飛Max 8客機，近日更傳出要將該些訂單剔出中美貿易談判協議。



●關鍵時間「2021年」

或許，中國在空難事件中看到缺口！他指出，中國早已有意在2021年，推出由中國大型民航飛機國企Comac研製的C919，這架飛機可以載客168名，類似Max 8飛機，全球共有800多個訂單。美中不足是，外界對這架飛機的主要擔憂是中國的安全記錄不如西方同業。不過，波音空難事件正正令中國知道，在航空界要取得領導地位不是空想。



在中美貿易談判中，中國計劃包括納入飛機採購，以縮小對美國的貿易差距，因飛機涉及的銀碼較其他東西大，例如在折扣前，Max的定價超過1億美元，而中國整體對美國的貿易順差超過3,000億美元。早前有指中國承諾在2024年將順差減到零，採購飛機是少不得的。不過，不少專家已質疑消滅順差的可行性，因美國嚴重依賴由中國進口貨品，若不包括飛機，就更不可能。



●航空界期待「國產機」

值得留意的是，一旦Comac開始交付新的C919飛機，中國最終將減少對波音和空中巴士的依賴，而時間就在2024年前。再者，有分析指，中國對飛機訂單的需求追不上中產擴張，可能反映中國航空公司支持C919的願望。



今次波音737 Max 8空難，無疑會打擊該公司一些發展速度，令競爭對手能縮短追趕時間。



【一切皆巧合？】

事實上，美國媒體周二(3月19日)就引述消息指，中國同意加強知識產權保護，但卻未獲華府保證撤銷對中國貨徵收關稅，令中方談判代表有意改變立場，收回在關鍵議題上的貿易承諾。美國官員擔心，中國的阻撓和拖延策略，或威脅到總統特朗普在明年大選競逐連任的機會。



《華爾街日報》同日報道，指中美貿易談判進入最後階段，期望是在4月底達成協議。雙方計劃下周展開新一輪談判，美國貿易代表萊蒂澤和美國財長姆紐欽，將於下周一(25日)前往中國；中國副總理劉鶴則會在之後的一周到訪華盛頓。

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