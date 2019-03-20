【北水追蹤】買萬洲舜宇華能　沽建行融創

港股今日(周三)反覆偏軟，恒指全日波幅184點，收報29,320點，跌145點，主板成交1,031億元。港股通成交額約121億元，按日增加7億元，佔主板成交額11.8%。南下資金錄得淨流入11.3億元人民幣。



萬洲國際(00288)再受北水青睞，今日其港股通錄得淨流入約6.01億元，為全日淨流入最多的個股。此外，舜宇光學(02382)、華能國電(00902)及中國平安(02318)分別錄得淨流入約1.98億元、1.92億元及1.32億元。



建設銀行(00939)及融創中國(01918)港股通分別錄得淨流出約2.81億元及1.69億元。另新華保險(01336)、中國奧園(03883)及工商銀行(01398)亦分別錄得淨流出約6,846萬元、5,256萬元及4,610萬元。

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