巨企續響警！瑞銀及聯邦快遞齊警告全球經濟甚弱

國際巨企繼續響警！外國傳媒報道，瑞銀行政總裁Sergio Ermotti為投資者帶來悲觀前景，稱今年頭三個月的情況是多年以來最艱難的。



他表示，該行經歷了近期史上最糟糕的第一季，美國以外的合併活動或新股集資很少。與一年前相比，投資銀行業務收入減約1/3。該行正減慢招聘和一些科技項目，以應對疲弱的市況。



事實上，該行上周亦表示，雖然全球股市出現反彈，但目前為止，客戶在今年頭幾個月仍保持謹慎態度。



【聯邦快遞】

除了瑞銀，聯邦快遞(FedEx)執行副主席兼首席財務官Alan B. Graf, Jr.也警告，非常關注全球經濟放緩，因跨國包裹速遞的國際收入正在下降，反映全球貿易持續疲弱。



該公司在周二(3月19日)美股收市後公布了差過市場預期的季度業績，並削全年業績預測。公司指出，儘管美國經濟強勁，但全球跟不上，尤其歐洲。

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