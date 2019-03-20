【藍籌業績】恒基地產去年賺311億　派息1.3元及送紅股

恒基地產(00012)公布2018年度全年業績，期內收入219.82億港元，按年減少21%，錄得股東應佔溢利311.57億元，按年增加1.1%；每股盈利7.08元，擬派末期息每股1.3元。另外，董事局建議配發紅股，分配率為每持有10股股份，可獲派送1股新股。



期內若撇除投資物業及發展中投資物業的公允價值變動，基礎盈利為197.65億元，按年增加約1%。其中，物業銷售應佔稅前盈利按年增加4%，至67.09億元，當中包括出讓屯門管翠路整個住宅發展項目；應佔稅前租金收入淨額按年升6%，至70.25億元；出售投資物業所得的應佔稅前基礎盈利合共63.34億元。



期內集團以合共約159.58億元，購入啟德發展區兩幅毗連住宅用地的權益，以及與多家發展商組成合營公司，以83.33億元投得啟德發展區新九龍內地段第6574號的住宅用地，集團佔29.3%。此外，集團亦以約13.69億萬元，投得市區重建局位於深水埗青山道/元州街發展項目。集團亦再增添約70萬平方呎新界土地，使新界土地儲備於2018年12月底已擴展至約4,560萬平方呎，為香港擁有最多新界土地的發展商。



集團預期，由於香港樓宇按揭利率仍處於低水平，有利樓市發展。

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