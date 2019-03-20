雅居樂：保守估計今年預售增長一成

雅居樂(03383)今年預售額料達1,130億元人民幣(下同)，較去年預售額約1,027億元僅提升10%，主席陳卓林坦言，未來樓市將穩健發展，增長預測屬較保守。



惟他強調，集團要求項目純利率不少於10至12%，相信未來整體純利率可維持去年相若水平，即約12.7%，今年度淨利潤增幅期望達15至20%；今年預計房地產業務投資額約100億元。



副總裁王海洋解釋，基於市場穩健發展、集團未來專注質量增長及開發節奏的考量，目前對市場抱審慎樂觀態度，未來戰略布局珠三角及長三角城市群，主攻一、二線及強三線城市。他指，今年全年可供銷售貨值約為2,000億元，建築面積達1,357萬平方米，預期今年銷售項目達117個，當中有31個為新開售。



2018年度末期股息按年減少26.5%至每股0.5港元，全年股息則按年升11.1%至每股1港元。陳卓林指出，目前回報水平已屬不錯，相信未來股息政策相若。首席財務官兼副總裁張森補充，去年全年派息比率按年變化不大，末期息減少主要是由於去年中期息派得較多。



談及去年度淨借貸比率按年上升7.7個百分點至79.1%，他解釋，上升是預期之內，水平較去年中期已下降約8個百分點，預料今年會繼續持平，至2020年多元化業務發展更成熟時或會下降。

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