中華煤氣去年多賺13%　派末期息23仙及10送1紅股

中華煤氣(00003)公布，截至2018年底止年度業績，期內股東應佔溢利為93.13億元，按年升13.2%；擬派末期息23仙，以及每10股送1紅股。



若撇除公司所佔國際金融中心的重估增值，稅後溢利為72.83億元，按年升4%，主要來自香港及中國內地業務增長。期內收入為390.73億元，按年升11%；每股盈利60.5仙。



香港煤氣業務方面，2018年本地煤氣銷售量較按年升1.7%，達295.5億兆焦耳；而全年爐具銷售量逾28.3萬台，按年升3%。截至2018年底，客戶數目達190.8萬戶，按年輕微上升1.3%。



中國內地業務方面，連同附屬公司港華燃氣(01083)的項目，集團已於內地26個省、自治區和直轄市取得合共254個項目，按年增加9個，業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游項目、水務、能源高效應用、新興環保能源開發和利用，以及電訊等。



業績公告亦指出，主席李兆基正考慮於股東周年大會後退任，並將向董事會建議由李家傑及李家誠出任公司聯席主席。

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