聯交所股權變動資料顯示，中國外運(00598)於3月15日獲摩根大通增持163萬股，最新持股數目約1.29億股。



中國太保(02601)於3月15日獲貝萊德增持65萬股，最新持股數目約2.5億股。



上海石油化工(00338)於3月15日獲貝萊德增持2,787萬股，最新持股數目約3.34億股。



上海石油化工(00338)於3月15日獲摩根大通增持578萬股，最新持股數目約2.14億股。



中國醫療網絡(00383)於3月14日獲聯合集團(00373)增持227萬股，最新持股數目約23.01億股。



中石化煉化工程(02386)於3月14日獲富達增持116萬股，最新持股數目7,342萬股。



開元酒店(01158)於3月11日獲Rex Top Global Investments Ltd增持623萬股，最新持股數目623萬股。



瑞聲科技(02018)於3月15日獲摩根大通增持176萬股，最新持股數目約1.57億股。



維珍妮(02199)於3月15日獲Yiheng Capital, LLC增持2,427萬股，最新持股數目9,905萬股。



華能國際電力(00902)於3月19日獲裘國根增持936萬股，最新持股數目約5.24億股。



萬科企業(02202)於3月15日獲摩根大通增持117萬股，最新持股數目約1.19億股。



億都(國際控股)(00259)於3月19日獲李國偉增持20萬股，最新持股數目約7.11億股。



創業集團(02221)於3月18日獲朱勇軍增持5萬股，最新持股數目8,207萬股。



春泉產業信託(01426)於3月18日獲林耀堅增持2萬個基金單位，最新持股數目46萬個基金單位。



美亞娛樂資訊(00391)於3月15日及19日獲李國興合共增持254萬股，最新持股數目約31.18億股。



順豪物業(00219)於3月19日獲鄭啓文增持10萬股，最新持股數目約3.67億股。



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國藥控股(01099)於3月18日被OppenheimerFunds, Inc.減持155萬股，最新持股數目約1.54億股。



雄岸科技(01647)於3月14日被Emperor Grand International Ltd減持551萬股，最新持股數目約5.88億股。



星星地產(01560)於3月19日被廖漢威減持40萬股，最新持股數目609萬股。

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