科技商機：人工智能預測你「幾時死得」？

有時朋友之間爭執，偶然一句會破口而出：「睇吓你幾時死？」呢句一時意氣的說話，到了今時今日原來已「真係得」。科技進步，透過人工智能(AI)，是可以準確預測一個人幾時會死亡！



美國史丹福大學的電腦科學家Anand Avati，和他的團隊發表一個基於電子健康記錄的人工智能深度學習算法，主要用來預測一個人死亡的時間。毫無疑問，這是一個用於死亡場景的算法。



一個18層的DNN(Deep Neural Networks，深度神經網絡)能夠從近16萬名美國病人的電子健康記錄中學習，以及在4萬份病人記錄中預測死亡時間，同時保有顯著的準確性。該算法可提取醫生不會選取的預測信息，包括掃描的次數，尤其是關於脊柱或泌尿系統的掃描次數。



值得注意的是，該算法使用的基本事實是「硬數據」ーー它評估了病人的實際死亡時間。這是通過電子記錄中的結構化數據完成的，比如年齡，患者做了哪些程序和掃描，以及住院時間的長短。



結果表明，從概率上來說，這些掃描次數的特徵在統計學上與患者年齡的「影響因子」一樣重要。預測的結果是非常驚人的，因為預計在接下來的3到12個月內死亡的人，人工智能推算出來的結果，竟然90%估計準確。



調查顯示，美國有80%的人都希望自己能夠死在家中，但現實是60%的美國人都是在無可預計的情況下，在醫院中死去。因此，以上的人工智能預測死亡時間，勢將成為甚具發展潛力的科技商機。



你想知道自己幾時會死嗎？人工智能結果顯示，你未來12個月將會死亡，於是你可安排自己最後的日子，在眾多親朋見證下，安詳地在自己家中離世，豈不是一個很滿足及愉快的死亡場境嗎？



當然，未來這項服務推出時，很大機會會以商業形式運作。換言之，如果你真的想擁有一個預料得到的準確死期，就要準備在「棺材本」內另撥一筆出來！



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