瀚然高層戶售4800萬　較2015年買入價低45萬

土地註冊處資料，西半山瀚然高層A室以4,800萬元售出，較單位2015年登記購入價4,845萬元，低出約45萬元。上址原業主為李嬙(LEE CHEUNG DEBORAH)，與謝霆鋒的母親狄波拉別名相同。該單位實用面積1,306方呎，享海景，呎價近3.7萬元。



據了解，李嬙於去年中曾以1.38億元購入中半山The Mayfair一個中層B室。市場人士指出，由於同一業主以個人名義增購住宅單位，須付樓價15%辣稅。但一年內把原有物業沽出，變成僅持有一個單位，則可申請退還10.75%辣稅，即只須繳付4.25%印花稅，所以換樓業主即使輕微蝕讓原持有的單位，亦有着數。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/