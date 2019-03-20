【四叔退休】李兆基個人網頁2017年面世 分享成功之道
2019年03月20日 18:29
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四十年代末，李兆基初到香港，與親戚在淺水灣留影。你看到「四叔」在哪裏嗎？（黑白圖片）
人稱「四叔」嘅恒基地產(00012)主席李兆基披露退休計劃，而他亦在2017年推出個人網頁，述說多年來個人成就、社會榮譽、哲理名言、慈善項目等。
(網址：http://bit.ly/2xYSsaw )
「四叔」已91歲，人生閱歷豐富，他的成功之道強調要做到6字真言：「止、定、靜、安、慮、得。」
對於時下年輕人，就勉勵必須做到4點：「刻苦耐勞，勤奮勉力」、「經濟未定，不宜早婚」、「要有第一桶金，以錢賺錢」、「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。
除文字外，「四叔」更分享了不少珍貴私密照，例如上世紀四十年代末初到香港，與親戚在淺水灣的合照；又有商界經典「三劍俠」...
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