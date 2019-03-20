【5張圖睇晒】聯儲局唔敢加息？原因係...

美國聯儲局將於香港時間周四(21日)凌晨公布議息結果，在聯繫匯率制度下，美國加息與否亦影響着香港的利率水平。惟由於經濟前景未明朗，市場普遍預期聯儲局暫時仍會按兵不動，暫不會加息。



一般而言，失業率、通脹、非農就業職位等數據，均是聯儲局利率政策的重要參考指標。雖然失業率持續於低位徘徊(見圖一)；但由於核心消費物價指數增長放緩(圖二)，及非農就業職位增長大跌(圖三)，均為經濟前景添上陰霾，因此聯儲局加息的機會不大。



另外，據外媒報道，當局稍後或宣布，將於9月底結束縮減資產負債表(即減持美債等各種債券，從市場抽走資金)的行動(見圖四)，意味當局可能加快停止「收水」。



一定要睇埋：

【美息、縮表非焦點！周四要睇實聯儲「講呢啲」】

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