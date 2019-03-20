IDC：PC銷量未止跌　料持續萎縮至2023年

國際市場調研機構IDC發布報告預測，包括傳統PC和平板電腦在內的全球個人電腦設備市場今年將出現下跌，並將至少持續到2023年，下跌的主要部分來自平板電腦，而商用電腦預計將會上漲。



去年，IDC曾發表報告稱，2018年第二季PC出貨量經歷6年來的首次按年增長。然而，最終整年的市場規模都在下跌，部分原因是英特爾CPU短缺；儘管其後供應有所改善，但預計這些問題將繼續阻礙該行業的增長，尤其是在入門級電腦數量方面。



另外，IDC指出，遊戲用PC也可能面臨短期挑戰，因為主要供應商Nvidia圖形卡存儲過多，造成加密貨幣市場崩潰和其旗艦RTX卡價格高昂的結果。報告預計，PC市場在2019年將萎縮3.3%，預計將持續到2023年，屆時遊戲電腦市場出貨量將從3.911億台降至3.726億台，複合年增長率為-1.2%。



雖然從現在到2023年，傳統PC銷量預計將下降0.4%，但整體下滑的很大一部分來自平板電腦，預計下降4.4%。但是，IDC預測，2合1設備在未來幾年出貨量將增長4.6%。



IDC預計商用PC市場在2019年將出現小幅下滑，但商用筆記本電腦出貨量預測有所提高。IDC補充說，由於對Windows 7的擴展支持即將結束，今年客戶將完成大量的Windows 10遷移項目。



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