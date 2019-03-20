【四叔退休】七年前已透露「退意」　指兩個仔表現100分

現年91歲、人稱「四叔」的恒基地產(00012)主席李兆基，於2012年時曾透露自己可能3至5年後退休，他以打麻雀作比喻，希望自己在退休前可以「食埋鋪尾胡先」，但對於自己日後資產的具體分配情況，李兆基當時則說仍言之尚早，未來將會彈性調整。



2015年6月李兆基退任恒基發展(00097)主席，並由李家誠接任恒發主席兼總經理，外界將之理解為恒基系「世代交棒」的開端。惟李兆基仍強調，「為完成未了心願，未來3、5、7年仍會親自打理恒基地產」，他當時亦承認「自己年事已高，做嘢能力都係少咗」。



李兆基透露，在家族內分工，香港業務主要由李家誠負責，內地業務則由李家傑處理，又說「兩個仔表現都係100分...盤生意日後由佢哋接手，日後不排除可以賺多啲、派多啲息」。2017年6月李兆基一改多年慣例，未有在恒地股東周年大會後與傳媒會面，儘管李家誠當時指出「爸爸只係覺得今日唔係咁多特別嘢同大家講」，惟此舉仍被解讀為與李兆基減少參與恒基日常業務有關。

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