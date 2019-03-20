【四叔退休】6歲學做生意　15歲做銀號掌櫃

恒基地產(00012)主席李兆基擬5月卸任，據其個人網頁資料，他出生於1928年，為廣東順德人。由於在家中排行第四，故有「四叔」稱號。



他從6歲開始，就被父親李介甫安排到家裏的舖頭學習做生意。12歲時已掌握了看金、化金、熔金的核心技術及知識，成為「天寶榮金舖」的頭櫃。在中日戰爭期間，父親因長駐廣州灣生意，於是將順德的「天寶榮金舖」和「永生銀號」都交予當時只有15歲的李兆基掌管。於1948年，已經做了4年掌櫃，能獨當一面，便帶着1,000元隻身去到香港，最終發展出大型的商業王國。



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