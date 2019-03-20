【四叔退休】三劍俠合組「新鴻基」　地產界響名堂

恒基地產(00012)主席李兆基在香港地產界叱吒風雲，而他早年最為港人認識的，要算是他與郭得勝、馮景禧「三劍俠」合組「新鴻基企業有限公司」，即後來的新鴻基地產，此為李氏後來的地產王國打下基礎。



李兆基於1948年隻身來到香港發展，1958年與郭得勝、馮景禧，以及另外5名股東合資組成「永業企業公司」。至1963年，與郭得勝、馮景禧3人創立「新鴻基企業有限公司」，「新鴻基」的「基」字，正就是代表李兆基本人。



至1973年，他自立問戶成立恒基兆業，自1976年起擔任恒地主席兼總經理，於1981年在香港上市，之後亦持有恒基發展(00097)、中華煤氣(00003)、港華燃氣(01083)、香港小輪(00050)，以及美麗華酒店(00071)權益。



李兆基自1983年起出任中華煤氣主席，由當年30萬用戶，發展至約187萬家庭及商戶，近年亦積極拓展內地市場。



隨着不斷發展，他在1996年於美國《福布斯》財經雜誌「世界富豪排名榜」排名第4位，躍居亞洲首富。2008年獲上海復旦大學、北京清華大學，以及北京大學頒授名譽校董、名譽博士及戰略發展顧問等，成為全球首位同時獲該3間國際知名學府頒授榮銜的人。2007年獲香港政府頒授「大紫荊勳章」。



他是大慈善家，曾說：「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善；以每人資助1萬元計，每年有10萬人受惠。」



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