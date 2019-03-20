美圖︰今年上半年會終止手機業務　虧損有望減少

美圖(01357)去年虧損飆增逾5倍至12.545億元人民幣(下同)，其中智能手機業務虧損約5億元。首席財務官兼聯席公司秘書顏勁良指，預期今年中之前會完全終止該業務，日後智能手機將歸納至非持續經營業務，但上半年料仍有小量收入來自美圖手機。隨着業務架構重整，今年虧損有望減少。



他指，公司在去年已與小米(01810)簽訂戰略合作，公司將負責攝像頭及影像研發，並按每部手機毛利抽取分成，而小米則負責手機生產及營銷管理等，預計首個合作項目於年中公布。



創始人兼首席執行官吳欣鴻說，未來互聯網業務收入為成公司主要收入來源，預期今年收入將高於50%。公司今年將重點發展短視頻，旗下所有產品都會視頻化，並會盡最大化的投入研發。



另方面，公司亦會積極將用戶變現，包括進一步拓展廣告業務，透過公司過去累積的大量用戶數據，以建立精確營銷技術，加深客戶市場覆蓋及對公司的認知，有信心今年廣告業務收入有所增長。



美圖早前公布，以配股方式收購樂遊科技(01089)旗下遊戲公司Digital Extremes三成股權。首席運營官程昱指，公司計劃加大海外業務發展，目前海外每月收入約400至500萬元；活躍用戶達1億人，其中約三成為男性用戶，期望可透過樂遊將男性用戶變現。



吳欣鴻則補充，公司亦看好休閑遊戲市場，不排除未來會獨自開發或以代理方式推出遊戲。



另外，截至去年底止，公司僱員總數較去年6月底減少約30%。吳氏指，隨着業務調整，員工優化將是未來的常態。



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