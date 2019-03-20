大戶調查：基金經理驚中國經濟　仍怕買股

外國傳媒報道，美銀美林發表最新基金經理調查顯示，中國經濟放緩而取代貿易戰，成為他們最擔心的風險，是近兩年首次，佔比約1/3。該調查訪問了186名基金經理。



調查又顯示，儘管2019年以來股市勁升，惟基金經理對股票配置比例反而按月下跌3個百分點，建議「增持」股票的比例降至淨3%(即增持股票相比其他建議僅淨多3%)，為2016年9月以來最低。相反，沽空歐洲股票成為最擁擠交易。



值得留意的是，基金持有現金佔投資組合比例由2月4.8%，降至4.6%，仍是利好信號，因該行指標顯示，只要基金持有現金比例高於4.5%，就預示後市「偏牛」。

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