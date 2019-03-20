英推遲脫歐「大限」惹爭論　鎊匯應聲下挫

外國傳媒報道，英國首相文翠珊有意尋求將脫歐延長到6月30日，惟歐盟委員會文件顯示，將脫歐延長至6月30日在法律上和政治上都很困難，委員會主席容克正式警告，英國不要提出將脫歐推遲至歐洲議會選舉之後的日期。換言之，歐盟領導人的主要選擇是將脫歐推遲到5月23日之前。



歐盟委員會文件又警告，歐盟只應提供一次延期，多次延期將使歐盟陷入困境。若不能在5月23日之前完成脫歐，則至少推遲到2019年底，與文翠珊的意願背道而馳。



受累脫歐不明朗，英鎊兌美元短線跌幅擴至0.46%，報1.3204。

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