新盤UPDATES：個別項目錄大額成交　瑧尚超購近9倍

新盤市場價量齊升，近日各區連錄大額成交，個別成交更創同區新高，至於大型新盤認購反理亦持續理想。



●瑧尚已錄近2900票 超購近9倍

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，截至今晚(3月20日)已錄近2,900張入票登記，較本周六(23日)開售294伙超額認購近9倍，發展商將於本周五(22日)中午12時截止接受認購。



●巴丙頓山標準戶逾2000萬沽 海璇一房呎售逾4萬

新鴻基地產(00016)的西半山巴丙頓山售出10樓C室，成交價2,090.6萬元，呎價34,049元。同系北角海璇亦售出第5A座17樓B單位，一房間隔，實用面積378方呎，成交金額1,680.42萬元，呎價44,456元。



●明寓逾4800萬沽 呎價3.68萬

佳明集團控股(01271)旗下何文田明寓新近售出7樓A室，實用面積1,310方呎，成交價4,820.8萬元，呎價36,800元。



●藍塘道新盤洋房呎價近7.4萬元破頂

恒隆地產(00101)旗下黃泥涌藍塘道23-39豪宅項目，剛售出37A號屋，實用面積4,571方呎，樓高3層，設5間套房及工人套房，另附381方呎庭院及1,344方呎平台，連裝修成交價逾3.38億元，呎價73,988元，創同區屋苑式洋房新高。



●環海‧東岸連沽6伙 最高呎價逾2.48萬破頂

九龍建業(00034)旗下紅磡環海‧東岸，上周起開放現樓予有興趣人士參觀，並於今日(3月20日)起盡推尚餘23伙標售。單日速沽6伙，成交呎價由22,716港元起，其中1b座33樓F室，實用面積275方呎，成交價683.8萬元，呎價24,865元，創出項目歷來新高紀錄。



●AVA 228首錄交易未有進展個案

資深投資者盧華家族集團的長沙灣AVA 228，首錄交易未有進展個案，單位為19樓D室，原於3月12日簽訂臨時買賣合約，實用面積151方呎，成交價312萬元，呎價20,662元。

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