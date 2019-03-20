父母叫佢搵工...結果佢走去「全職旅遊」年賺120萬！

「畀心機讀書，將來搵份好工」係唔少父母對自己子女嘅期望。不過，大多數父母眼中嘅「好工」其實都係同「收入」掛鈎。但到今時今日，就算唔搵工，日日淨去旅行環遊世界，都可以搵得多過入大公司打份牛工...



講緊嘅係旅遊界嘅網紅Drew Binsky，佢現時全職靠拍攝旅遊影片搵食，至今已去過163個唔同嘅國家。單計去年，佢通過Facebook及視頻網站嘅廣告收入，加上與Booking.com等品牌合作，一年內賺咗15.4萬美元(約120萬港元)！



佢接受媒體訪問時話，最初真係好難同父母解釋自己「全職旅行」嘅選擇。Drew嘅母親更直言，從未諗過自己個仔會長期離開美國，仲話佢哋係傳統家庭，一心想送仔讀大學，然後希望佢能夠喺番當地公司搵份工...



Drew最初喺Snapchat帳號分享佢自己嘅旅遊影片，當時仲未有好大嘅迴響。直到後來，佢參加咗一個北韓嘅旅行團並拍成視頻，結果獲得逾1,000萬觀看次數。



直到現時，佢每月嘅收入介乎1,000到30,000美元之間(約7,800至23.5萬港元)，視乎佢嘅影片有幾多觀看次數。因為收入差異極大，所以佢去旅行時都會盡量降低使費，唔會因為搵到錢就亂咁使。

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