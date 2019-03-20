微軟蓋茨身家重上千億美元　貝索斯全球首富地位無損！

彭博億萬富豪指數顯示，周二美股市收市時，微軟創始人蓋茨的身家約1,000億美元(約7,800億港元)，重上12位數字，僅次於亞馬遜貝索斯最新的財富1,450億美元(約1.13萬億萬元，排全球億萬富豪榜第二位。



然而，彭博社強調，蓋茨及貝索斯的財富未必會維持很長時間，蓋茨已向旗下慈善基金捐款多達350億美元，意味他或放棄至少約一半的財富，而貝索斯則正與妻子Mackenzie離婚，身家亦可能會減少一半。



截至周二止計算，蓋茨的身家達970億美元，或多或少得益於微軟（MSFT）近日股價強勢，該股股價周二盤中創下118.44美元的歷史新高。雖然如此，在福布斯實時富豪榜上，蓋茨的身家目前還未達到1,000億美元，身家1,450.8億美元的貝索斯依舊是這一富豪榜上僅有的一位身家超過1,000億美元的富豪。



另在福布斯實時富豪榜上，蓋茨周二的身家為987億美元，較貝索斯的身家低463.8億美元。



要知道，貝索斯近日受到婚姻破裂，裸照被曝光所打擊，但亞馬遜周二股價仍升0.07%，收報20美元，公司市值亦升至9,026美元。以上醜聞看來完全對貝索斯並無影響，公司股價繼續升，他的身家繼續上漲。



另外，貝索斯周二現身Mars Conference 2019(火星會議 2019)會場，並放飛了一隻機械蜻蜓。火星會議是由亞馬遜主辦的閉門會議，僅對部分科技界人士發出邀請。



在今年的火星會議上，與他一起登台亮相的是一隻會飛的機械蜻蜓，貝索斯表示，該機械蜻蜓將來有機會發展成載人的機械蜻蜓。而在去年的火星會議上，與貝索斯一起登台的是由Boston Dynamics設計的一隻機械狗SportMini。



至於貝索斯旗下的火箭發射公司藍色起源(Blue Origin)使用的火箭發動機，以及一隻名為Centauro、靈活的多足機械蜘蛛也登台展示。

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