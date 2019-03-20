夜市UPDATES︰議息結果出爐前　道指挫逾百點

聯儲局即將公布議息結果，美股三大指數早段續挫，道指曾跌133點，低見25,753點，最新仍跌逾百點；標指跌0.27%，報2,824點；納指現跌0.11%，報7,715點。



港股夜期失守29,300關，最新報29,296點，低水25點；俗稱「黑期」新加坡港股場外期指報29,293點。



蘋果公司(Apple)繼過去兩日先後推出了新款iPad及iMac後，最新亦加推了新款AirPods；其股價跌0.31%。另外，業績遜預期的聯邦快遞(FedEx)股價亦跌5.8%。



騰訊控股(00700)旗下騰訊音樂(美股︰TME)去年第四季蝕8.75億元人民幣，主要受到一次過上市開支影響，全年度股東應佔盈利為18.3億元人民幣；其股價大跌9.26%。



歐洲方面，距離英國「脫歐大限」(3月29日)不足10日，首相文翠珊已正式向歐盟申請，將脫歐限期延後三個月，至6月30日。



英國富時100指數升0.13%；法國CAC指數跌0.27%；德國DAX指數跌1.52%。





【21:32】投資者觀望聯儲局議息結果，加上市場對中美貿易談判進展憂慮重燃，美股道指周二倒跌收市後，周三(20日)早段反彈乏力，道指跌67點至25,819點，納指亦跌8點至7,715點。



聯邦快遞(FedEx)上季盈利遜預期，並連續兩季調低全年盈利預測，財務總監Alan Graf表示，國際宏觀經濟環境及環球貿易趨勢放緩，導致公司的海外快遞收入錄得按年跌幅。聯邦快遞股價周三早段挫4.76%，至172.77美元。



Google就阻礙廣告市場競爭，遭歐盟重罰14.9億歐元，母公司Alphabet A股股價早段跌0.04%，至1,202.25美元。



迪士尼正式完成斥資713億美元收購廿一世紀霍士公司旗下娛樂資產的交易，股價早段報110.25美元，升0.23%。

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