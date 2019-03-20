【四叔退休】煤氣陳永堅：從他身上學到重要事應以人為本

香港中華煤氣(00003)主席李兆基今日(20日)宣布考慮退休。與他在董事局共事22年的常務董事陳永堅稱，自己也是今天才知道「四叔」擬退任公司主席一職，但不覺得事出突然，始終他已年過90，需要多點休息是可以理解。



陳永堅又指，「四叔」擔任煤氣公司主席期間凡事親力親為，一切重大決策都要得他批准，去年11月斥5.5億元人民幣投資佛山水務他亦參與其中。不過，煤氣近年連年每10股送1紅股的政策是董事局的意思，不見得是「四叔」獨力推動，而將接任煤氣主席的李家傑和李家誠雖然未有明確分工，但他們已長期做董事，對公司狀況很熟悉。



談及與「四叔」合作的點滴，陳永堅表示，從對方身上學到的最重要的事乃以人為本，以及選擇生意夥伴要平衡機遇和對方誠信，如兩者不全就寧願不合作。難忘的事在於李兆基擲億元，為國內準備入城市打工的農民工提供烹飪、機械和木工等職前培訓，以及資助內地大學校長赴海外考察。

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