煤氣陳永堅︰國家油氣管網公司料今年「初步實行」

中央擬把國營石油公司的油氣管網資產抽出組成國家管網公司。中華煤氣(00003)常務董事兼港華燃氣(01083)主席陳永堅相信，有關工作今年應該初步實行，儘管真正順暢運作需要更長時間，惟把長途輸送管道分拆，對下游燃氣分銷公司的好處在於只需付管道運輸費便可，擺脫國營「自己顧自己」的局面。



內地業務增長是煤氣公司去年盈利的重要推動力。陳指出，去年集團在內地的燃氣單位銷售毛利有所倒退，主要是去年初冬季氣候寒冷且天然氣供應短缺，逼使公司在用市價搶購天然氣。雖然今年單位毛利仍會有所縮窄，但煤氣已經與地方政府協議好把燃氣成本轉嫁終端客戶，因此隨着銷量的上升，國內售氣的整體毛利依然可望增加。



他又提到，現時集團在內地有10個分布式能源項目，另有三、四十個在洽談當中，預期今年能夠實現的會有5至6個。集團位於江蘇省常州市金壇區的地下鹽穴儲氣庫，首期計劃去年10月已開始投入首階段運作，可以在淡季氣價較低的時候儲定一些天然氣，調給冬季用氣高峰期使用。



集團去年新能源業務收入按年增長16.97%至31.09億元，收入佔比約為8%。陳指出，集團旗下易高有一個用獨門技術將地溝油及棕櫚油殘渣轉化為氫化植物油(HVO)的項目投產，HVO被添進柴油後可減低碳排放，頗受歐洲歡迎，去年產出7,000噸運往歐洲，現正把江蘇張家港的廠房年產能提高至每年18萬噸，每噸售價達1,400美元，項目回報率超過30%。



他又表示，香港人力資源短缺，每年薪酬上漲約5%，公司正考慮今年是否加煤氣費，但就算加，漲幅應該溫和，因為公司2006年開始使用天然氣，把燃氣成本鎖定在較低水平。



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