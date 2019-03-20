居二市場急彈！康山花園、愉翠苑呎價上高峰

買家「等唔切」新居屋搶入市，帶動公居屋未補價第二市場市況迅速轉熱。鰂角涌居屋康山花園3月份交投回勇，暫錄至少3宗買賣。市場消息稱，屋苑8座中層E室，實用面積484方呎，原則為兩房間隔，以643萬元轉售，呎價13,285元，不但為屋苑第二市場指標，更為全港第四高水平。



用家搶入市支持下，新界同類物業紛紛追落後。中原侯惠良表示，沙田居屋愉翠苑R座高層2室兩房戶，實用面積519方呎。有買家感單位間隔合用，故以第二市場價以約600萬元承接，呎價11,561元為該屋苑1同類市場新高。而原業主則於2013年以320萬元入市，持貨僅約6年帳面獲利280萬元，期內升值約87.5%。



區內代理指出，上址2月中於未補價第二市場叫價近730萬元放售，至月底調低至698萬元，最近終連補價售出。據了解，由於該屋苑涉及補地價金額較高，故自由市場放盤一向不多，目前一個1座低層戶，實用面積591方呎，開價980萬元。而另一個中層兩房放盤，叫價達950萬元，呎價更逾2.2萬元。



踏入3月份，樓市氣氛進一步升溫，高價成交湧現。黃大仙居屋啟德花園4座高層E室，實用面積701方呎，日前亦以950萬元售出，做價創東九龍同類物業指標，呎價約13,552元。



事實上，部分同類物業由於實用率高，加上位於市區，故受用家追捧，價格亦十分貼市。如去年樓市癲峰期間，旺角富榮花園就誕生史上首個樓價逾千萬的居屋樓王，當時一個中層三房戶以1,065萬元沽出，紀錄至今仍未被打破。市場人士指出，隨着近期氣氛回升，該屋苑個別業主看好後市，早前有三房戶以1,100萬元放售，但近日已封盤。

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