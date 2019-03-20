Apple狂出新品依然谷唔起股價？

蘋果公司(Apple Inc.)將於3月25日舉行春季發布會，並率先在本周初起接連推出了多款新產品，惟消息對股價似乎未有太大提振作用。周三(20日)美股早段更曾跌近1%，低見184.73美元。



Apple近日「擠牙膏」方式公布一堆新品，其中在周一(18日)發布了7.9吋的新iPad mini，及10.5吋的iPad Air。兩款iPad均配備了Apple Pencil，而iPad Air更配備了最強大的A12晶片。



緊接其後，周二(19日)新系列的iMac亦正式登場，有21.5吋及27吋兩種呎吋可選；最高可配備Intel第9代處理器，最高規格版本的效能提升有2.4倍之多。



而一直備受關注的新AirPods亦於今日推出，配備了無線充電盒，通話時間較前一代延長了50%。此外，消息亦指Apple亦將會推出新的iPod touch。



然而在如此之多的新產品推出後，Apple股價未見起色。有分析指，市場仍把焦點放在Apple能否推出串流服務，帶動其服務收入增長，並劍指Netflix的霸主地位。因此，縱是再多的「硬件」新品推出，對投資者而言亦只屬「配角」。



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