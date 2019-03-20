樓價UPDATES：維景灣畔價量齊揚　均價升至1.61萬

將軍澳維景灣畔本月至今暫錄約16宗成交，交投十分暢旺，已超越上月全月10宗水平，平均實用呎價亦微升至16,192元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲南灣9座高層D室，實用面積463方呎，以一房間隔，座向西南，外望全海景。單位原開價1,050萬元，放盤5個月，剛獲用家以928萬元承接，實用呎價20,043元。上址為原業主於2015年2月以815萬元買入，帳面獲利113萬元。



●鰂魚涌逸樺園3月暫錄得兩宗成交，平均實用呎價21,680元。剛易手的2座低層C室兩房戶，實用面積616方呎，減價52萬元後，以1,398萬元售出，實用呎價22,695元。



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九龍區



●維景灣畔1座高層G室，實用面積512方呎，採兩房間隔，座向正北方，外望開揚市景。單位去年8月份開價950萬元，減價118萬元後，以832萬元易手，實用呎價16,250元。



●黃大仙公屋竹園北邨入場門檻低，細單位一向受追捧。該屋邨8座中層19室兩房戶，實用面積443方呎，座向東北，外望景觀開揚。單位原開價300萬元，輕微議價5萬元，獲買家於未補價第二市場以295萬元購入，呎價6,659元。原業主於2000年以59萬元買入，期內升值4倍。



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新界區



●屯門單幢式住宅入場門檻低，不乏買家承接。屯門好發大廈一個連平台特色戶，實用面積401方呎，以兩房設計，有買家鍾情單位樓價屬400萬以下，能承做高成數按揭，因此以398萬元購入，實用呎價9,925元。



●天水圍嘉湖山莊租金較外區大型屋苑相宜，故租務交投一向不俗。屋苑翠湖居3座低層G室，實用面積548方呎，以三房設計，有區內人士鍾情單位附設部分家具，願意預繳一年租金，而業主有見及此，亦輕微增加議幅，成交月租1.25萬元，實用呎租22.8元。

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