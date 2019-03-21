古勝：物管股短線有睇頭

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中美貿易談判雖進入最後階段，惟雙方還在討價還價當中，更傳出中方未必在多個貿易領域中再讓步，難免影響市場氣氛。恒指破位後亦明顯無力再上，周三跌145點報29,320點，主板成交1,031億元。



純睇牌面，騰訊周四公布業績，即市觀望氣氛濃厚機會幾大，若單看技術面，只要唔穿番29,000點及29,200點兩大支持位，相信後市大跌機會唔大，始終中美幣策齊齊寬鬆，市場水頭充足，股市自然有支持。



雖然資金輪流炒作不同板塊，但部分行業贏面相對較細。好似新經濟股就係一例，繼閱文集團(00772)周一公布業績後僅抽升過一段就反覆向下，周三就輪到隻小米(01810)被沽，股價跌4.5%。小米去年業績雖然「虧轉盈」，但去年第四季收入低過預期，投資者看法較為參差。



其實港股自年初開始反覆向上，部分落後板塊如醫藥股及核電股近期都有追落後之勢，新經濟股始終不是市場熱炒主題，就算業績不俗，炒作都好短癮，所以有錢都要識揀股先好落場。



另外，古勝留意到物業管理股公布業績後均獲資金追捧，如中海物業(02669)、碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)去年全年分別多賺31%、1.3倍及1.8倍，加上周一上市的奧園健康生活(03662)持續做好，資金對板塊看法幾樂觀。



從基本面睇，隨着對住屋環境及生活水平提升，令物管行業大有需求，加上收入基礎穩定，故較易吸引資金流入。走勢上，中海物業周三股價走勢破腳穿頭，值得順勢跟進，目標價睇3.4元，跌穿10天線約2.94元止蝕。



雅生活亦破位而上，只要守穩13元仍具吸納價值，穿位則止蝕。至於進取者可吼新股奧園健康，喺未有蟹貨下，向上動力較強，但短短三日累升已多，建議買入後股價若跌一成宜止蝕。

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