陳蓓敏：中銀香港不妨候低吸納

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，中美元首會面仍未有確實日期，國家領導人則於周四起至下周二，到意大利、摩納哥、法國等地作國事訪問。雖然中美雙方官員在月內未有訂下會面日期，把憧憬空間留待下月。歐洲正面對各種困局，有金主遠方來，一樂也。當然，各國背後仍是利益金錢掛帥行先。



港股四連升後周三回吐，恒指跌145點報29,320點，期間中國平保(02318)、中國移動(00941)和騰訊控股(00700)均曾創月內新高。



本周至今，恒指高見29,486點後回軟，月內低位為28,201點，上下波幅為1,285點。整體方向行仍偏向上試30,000點關口，市場靜待藍籌等別是騰訊公布業績。



隨着內地兩會完結，市場企業紛紛聚焦大灣區藍圖發展。中銀香港(02388)率先宣布獲批試點在港推出代理見證開立中國銀行個人銀行帳戶服務，免卻返回內地開設戶口種種煩複程序，更有利中銀相關人民幣資金池服務。



回顧中銀去年首九個月業績，提取減值準備前溢利升14.6%至逾303億元，淨息差為1.6%，客戶貸款按年升8.2%，存款按年升4.8%。



中銀將於3月29日公布全年業績，現價市帳率為1.44倍，周息率為3.9厘。年初至今，股價已累升逾20%，建議候低吸納作中長線投資，目標價38.8元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有平保及中銀，客戶持有中移、騰訊及中銀，證監會註冊編號：ACG 082)

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