林嘉麒：投資決定　勿忘基本因素

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指這輪表現不俗，亦有賴內地股指低位有買盤，每逢調整也見低位反彈。現時10天線已拉遠至28,929點的位置，周三恒指低位已跌破周二低位，但就算回落至10天線附近也未損短期走勢。假若短線有幸回調，反而是短炒投機者的機會，起碼有一陣子可以這樣玩。



這全因是終極黃金交叉快將出現。個別技術走勢指標，於某程度上信眾一半半，惟投資者對黃金交叉信仰程度及依賴度甚高，就算你不全相信，也不會去鋌而走險，逆黃金交叉而行。現時恒指50天線於27,991點，250天線在28,151點，相距不到二百點。近期恒指處於較高水平，50天線值容易被拉升上去，因此黃金交叉快將出現。



周二已提及，恒指正式進入去年6月中下旬的區域(29,285至30,012點)的範圍以內。此區域理應面對某程度的波動，而去年6月19日的30,012點的裂口位更是大目標。不過，恒指近期走勢算尚硬淨，加上美國聯儲局早前不時釋放利好消息，市場早就憧憬利率走勢有利投資環境，本周進行的會議仍有所期待。股市在資金仍算充裕下，走勢未會太差。



儘管如此，持有現金或持貨不足的投資者，仍需要保持耐性。現時市場氣氛相對高，投資決定或會因為氣氛好而推動大家入市。投資者入市的基本因素應以價值為先，價值不單止是買入股份的估值衡量，貴或平，同時是股份短期的上升空間。如果你看30,000點是頂，底是28,000點，為何要以下跌1,000點的風險，去博500至600點的回報呢？



再者，面對終極黃金交叉出現前，大市仍有調整機會，何況終極黃金交叉未必一定會出現，何不現在忍一忍手，留待下一次入市機會呢？大市連同本月已連升三個月，而且下周就是期指結算。結算前後會否出現壞消息而令大市借機調整呢？投資總有機會，不是多參與就能贏錢的！



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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