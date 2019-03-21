金曹：假若恒指今年歷史重演

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄早前指，由於恒指能穩守250天線(當時在28,200點附近)，如果能夠維持五個交易日，那後市比較正面。如果歷史重複，參考2018年統計數據，有些特別數字或會在2019年發生。



首先，2018年高低位出現時間是183日，即由2019年1月3日低位24,896點計算，高位或會在183個交易日之後出現，即5月7日。假如中美貿易協議盡快解決，中美元首會面安排在5月7日附近，歷史可重演。



其次，2018年平均市盈率是11.6倍，按彭博分析師估計，現時預期2019年恒指見30,276點後整固仍是合理預期。2018年最高市盈率見15.3倍，那2019年見39,933就是升到你唔信，但仍是符合歷史事實、2018年發生過的事。如覺得太過誇張，打個8折也有31,946點。



再者，2018年高低位相差8,943點，假如2019年低位已見，那第2季高位可能是24,896 + 8,943 = 33,839點。現時看似乎比較困難，以期權公式在第1季穩守250天線28,200點計，當時莊家開出引伸波幅約18%，即第2季一個標準差預計間距是9%見28,200 x 1.09 = 30,738點，似乎莊家開價比較靠譜。



最近港股及A股走勢不錯，恒指已突破29,000點，從期權成交可見，第2季的認沽期權在28,000至28,600點成交最活躍，而認購期權在30,600至31,000點。這表示期權投資者認為第2季恒指的交易區間大概在28,000至31,000點之間，只要恒指能夠穩守28,600點，估計第2季上試三萬關的機會很大。



近期恒指的引伸波幅持續向下、Put Call成交比率偏低，期指在升市增加未平倉合約，截至3月20日數據，頭十大持倉主力仍然持有132,247張好倉、多於年初的123,486張。升市加倉，表示專業投資者的市場風險胃納上升，仍然看好後市。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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