彭偉新：中國奧園料持續反彈

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股繼續在高位徘徊，周三回落幅度有限，始終現時已累積升了接近5,000點，因此，再升動力難免會有所減退，加上恒指由去年1月高位33,484點見頂回落，並於去年10月低位見24,540點後，已反彈並收復了整個跌浪總跌幅超過50%，若按黃金比率61.8%的反彈為目標，相信恒指只能升抵30,067點水平。



中國奧園(03883)去年核心盈利按年上升63%至30.7億元人民幣，較市場預期為高，而且毛利率亦由之前26.7%擴張至31.1%，帶動市場對集團整體的盈利看好。奧園預期今年全年的合同銷售目標為1,100億元人民幣以上，而2月份合同銷售金額為56.3億元人民幣，按年升39%。



股價已由去年由3月高位7.9元跌至去年10月低位4.09元後反彈，並完全收復所有的跌幅。



由於內房股整體估值有進一步上調空間，若以奧園由去年3月高位7.9元跌至去年10月低位4.09元總跌幅的1.618倍作為反彈目標的話，股價可反彈至10.25元水平。建議可於8.8元買入，跌穿7.9元時先行止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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