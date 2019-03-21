東方日報B2：恒地李兆基退休　五千億王國將交兩子接掌

人稱「四叔」的李兆基計劃退休！恒基地產(00012)及中華煤氣(00003)周三(3月20日)發表通告表示，李兆基考慮於今年5月股東周年大會後退任兩間公司的主席，正式交棒予兩名兒子李家傑及李家誠，二人將出任兩間公司的聯席主席，意味將接管約五千億元的上市商業王國。



恒基系周三收市後公布去年業績，更同時發布「四叔」退任的消息。恒地通告指，主席李兆基因年事已高而考慮退任，並將向董事局建議由李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理，惟李兆基仍會留任為公司董事，繼續為集團服務。



李兆基亦正考慮退任煤氣主席，同樣由李家傑及李家誠一齊接任。另辭任恒基發展(00097)董事一職。



煤氣常務董事陳永堅周三在電話會議中稱，「四叔」擔任主席時凡事親力親為，一切重大決策都要得其批准，但近年連年每十股送一紅股乃董事局的意思，不是「四叔」獨力推動，不擔心「四叔」退任後公司不派紅股。他又說，從「四叔」身上學到的最重要的事乃以人為本，選擇生意夥伴要平衡機遇及對方誠信，如兩者不全就寧願不合作。



現時91歲的李兆基於廣東長大，1948年隻身來香港發展，於1975年以1.5億元創立恒基兆業公司，1981年恒基兆業集資10億元，成為上市公司恒地。另於1988年透過收購成立恒發。此外恒基系上市公司還有煤氣、港華燃氣(01083)、香港小輪(00050)及美麗華酒店(00071)。



事實上，接班人李家傑及李家誠，近年已接手打理集團生意。2015年6月李兆基退任恒發主席，並由李家誠接任恒發主席兼總經理，外界將之理解為恒基系「世代交棒」的開端。李兆基曾透露，在家族內分工，香港業務主要由李家誠負責，內地業務則由李家傑處理。



根據《福布斯》2019香港富豪榜資料，李兆基以身家300億美元(約2,340億港元)為香港富豪榜第二名，長和系創辦人李嘉誠繼續位列榜首，財富總值達317億美元。李嘉誠2018年3月宣布辭任長和(00001)及長實集團(01113)主席等職銜，由長子李澤鉅接任，他則轉任該集團的資深顧問，全力投入名下基金會的事務。至於李嘉誠次子李澤楷則獲其注資支持事業發展。



對於「四叔」將正式交棒，國農證券董事總經理林家亨認為，恒地本身的管理團隊表現不錯，加上新舊「老臣子」銜接好好，相信「四叔」退任對集團管理上沒有影響。



正榮金融業務部副總裁郭家耀亦指，恒地業務已經成熟，毋須再衝鋒陷陣，第二代接棒後只要守業便可，且恒地本身有其他富經驗的高級管理層作為「太傅」，相信無改恒地的經營方針。當然「四叔」作為恒地的代表人物，其引退後，投資者或會先觀望接班人的表現，但對股價影響預料不大。

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