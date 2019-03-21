康宏主席質疑郭曉群購股　爆蔡志明出資8億

康宏環球(01019)股東內鬥案周三(20日)在高院續審。康宏主席陳志宏在庭上質疑，佳兆業(01638)主席郭英成之子郭曉群2017年所購的康宏股份，乃源自「殼股大玩家」曹貴子等人安排的2015年不當配售，是「有計劃的股份轉移」。陳並直指郭氏購股的逾八億元資金，是由「玩具大王」蔡志明無抵押貸出。



案件源於郭曉群2017年11月以持康宏29.91%股權的股東身份，提出罷免包括吳榮輝等八名董事，及委任另外五人加入董事會。該「大換班」動議於同年12月29日的康宏股東特別大會上表決，惟康宏主席陳志宏以郭曉群股份有問題而決定其投票權無效。郭氏隨後遂興訟控告陳志宏等高層剝奪其投票權的決定屬「惡意」(Bad Faith)。



事實上，康宏在2017年底已展開另一宗訴訟，控告曹貴子等人以不當手法安排2015年配股，轉移公司資產，損害公司利益。康宏在該入稟狀中便質疑，郭曉群與持股約7%的另一康宏股東陳佩雄，實為一致行動人士，並與曹貴子及蔡志明關係密切，故要求法院限制郭、陳二人行使康宏股份投票權。



上述2015年的被指不當配股中，涉及六名承配人獲得康宏股份。陳志宏周三供稱，在2017年7月至8月期間，康宏股份的成交量由平常的約二億股，大幅增至三億至五億股，期內該六名承配人減持股份，而巧合地郭曉群則增持股份。



陳指，得知蔡志明在商業上曾幫助曹貴子和郭曉群之父郭英成。陳又指郭曉群的律師已確認，郭氏購買康宏股票的逾八億元資金，乃來自其父郭英成和曹貴子的商業夥伴蔡志明，並在無抵押之下貸款給郭曉群，是值得懷疑(Questionable)。



陳又指，郭曉群的股份增加有太多巧合，包括公司被證監會調查，股份成交量大增等。他坦言，任何清醒的人都會質疑，一位26歲的年輕人郭曉群，沒有營運過大公司的經驗，為何要在這期間買大量康宏股票？



其實，在康宏向曹貴子等人追究不當轉移資產的入稟狀中，亦提及過郭英成擁有和控制的佳兆業，早年停牌達兩年之久，其後獲蔡志明購入頗大比例的股權，佳兆業才能符合復牌條件，股份得以重新港交所買賣。



陳志宏周三亦表示，當日在股東特別大會上排除郭曉群的投票權，也考慮到郭曉群的年紀和經驗，以及郭英成與蔡志明和曹貴子的關係。



主審法官夏利士周三亦問到陳志宏，如果蔡志明、曹貴子、郭英成是有關係，為何他們會對「混亂」的康宏有興趣？陳氏謂，應該是他們有不可告人的商業安排(Unspeakable Commercial Arrangement)，但陳不能證實是何安排。



陳志宏作供完畢，案件押後至下周二(26日)結案陳詞。



案件編號：HCMP41/2018

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