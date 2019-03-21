溫灼培：英鎊乏力升　料轉橫行

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，自去年底，筆者一直推薦英鎊，並認為英鎊將會是今年最具升值潛質貨幣。當時有這想法，最核心的原因是認為英國根本離不開歐盟單一市場，皆因一旦離開，英國50%輸往歐盟的出口將要支付關稅，這會使英國貨失去競爭力，嚴重損害到英國出口以至經濟。



更重要的是，一旦雙方存在關稅，北愛爾蘭與愛爾蘭之間便要設立關卡，這隨時會引發北愛脫英。當中風險是英國無法承受。假使這核心問題一日解決不了，英國延遲脫歐亦毫無意義。至於唯一最有效結束這脫歐鬧劇的方法，便是透過二次公投把事情撥亂反正。



然而，於上周四英國國會以334對85票否決了作出二次公投。由於國會剛以大比數否決，可以想像很難令英國國會短期內轉軚。當英國短期不能透過二次公投重返歐盟，就看不到英鎊今年內有大幅上升理據了，這是使筆者對英鎊前景感失望的原因。



但話說回來，由於英國國會於上周三同時否決了硬脫歐，料英鎊大跌機會也不大，不排除往後英鎊兌美元可能只於1.28至1.34之間橫行。

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