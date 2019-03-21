國泰貨運挫一成　3年最傷

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，今年2月份貨運量按年急速下滑9.9%，連跌4個月，更是2016年2月以來的最大單月跌幅。證券界人士認為，市場競爭加劇及貿戰影響下，相信國泰貨運業務短期內繼續受壓。



該公司公布，國泰航空及國泰港龍航空今年2月運載的貨物及郵件合共13.13萬公噸，按年計錄近一成跌幅，同時月內運載率下跌5個百分點至60.7%。今年首兩個月的載貨量下跌6.4%，運力亦減少0.4%。



與此同時，儘管2月份兩航空載客量按年上升1%，惟乘客運載率下跌2.4個百分點至81.7%。國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，整體客運量於春節假期後顯著回軟，尤以經濟艙為甚。因此，2月份的收入增幅未能追及運力增長。



他補充，貨運方面亦出現類似情況，與去年春節相比，假期後的貨運需求放緩，其中，以內地及香港的出口尤其顯著，公司於2月份因應市場需求減少部分貨機運力。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，即使中美貿易紛爭暫時休戰，惟相關餘波持續影響貨運需求，因此預期今年內國泰的貨運業務將會持續疲弱，同時該公司面對市場競爭者愈來愈多，若國泰為保持貨運生意額便要犧牲利潤，相信該公司高利潤年代已過去。



事實上，國泰2018年度業績顯示，燃油對沖再錄虧損14.45億元，過去五年更累蝕逾256億元。集團主席史樂山早前便預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響，這些因素將使客運及貨運業務受壓。

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