電視廣播虧損兩億　卅年首度見紅

電視廣播(00511)(TVB)2018年度業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧損1.99億元，每股虧損0.45元，為近30年以來首度見紅，但建議派發末期息每股0.7元。業績通告又披露，董事局已成立特別小組，就收回投資於覃輝旗下星美控股(00198)所發行債券的金額考慮所有可行方案。



TVB截至去年12月底止年度，錄得收入44.77億元，按年增3%。不過，期內就星美所發行面值8.3億元的債券，確認減值支出/虧損金額5億元，以致去年業績轉盈為虧，若撇除相關因素，去年將錄得股東應佔溢利3.01億元。



根據TVB早前發表的盈警通告顯示，該公司持有星美發行的兩批債券，分別為一批2,300萬美元於2020年到期、年利率為9.5%之無抵押可贖回定息債券，以及一批8,300萬美元於2020年到期、年利率為7.5%有抵押可換股債券，兩批債券均可延長至2021年。



該通告指，根據星美日期為2019年3月12日之公布，TVB注意到星美以若干未償債務潛在轉為星美股權之方式進行之債務重組，以及以潛在認購星美新股份之方式進行之資金籌集已取得若干進展。現時TVB並非上述公布所提述之意向書或諒解備忘錄之訂約方。



TVB在業績通告回顧2018年業務時指出，中美貿易糾紛自年中起加劇，導致世界各地股市波動及打擊市場氣氛。當中，香港經濟增長及零售銷售於第三季明顯放緩，第四季更趨向疲弱，令廣告客戶在投放廣告前表現審慎。

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