陳正犖：澳元短線或維持整固

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，澳洲央行早前公布上次議息紀錄，下調經濟增長預測。中性偏鴿的政策取態，拖累澳元兌美元受壓，再次跌穿0.71水平。



此外，澳洲三年期的國債孳息率跌至1.49厘，已連續兩日低於澳洲央行官方利率的1.5厘，是自2014年11月以來首次。當時澳洲央行於2015年2月重啟減息周期，期間澳元持續貶值。



事實上，利率期貨市場顯示，今年12月澳洲央行的減息機會率已升至77%。隨着澳洲樓市持續調整，市場對減息的預期高企，或利淡短期澳元表現。



然而要留意，雖然澳洲央行下調經濟增長預測，但我們認為這不足以導致央行考慮減息，因此我們仍然預期今年澳洲央行減息機會不大，按兵不動的機會較高，有望為澳元於低位帶來支持。



技術上，澳元兌美元近期反彈均受制於0.7128至0.7131阻力，料短線或於0.7003至0.7131整固，若跌穿區間，下一支持或為2016年1月低位的0.6827。

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