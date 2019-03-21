歐股三大指數齊跌　拜耳挫近1成

英國尋求將脫歐日子延長到6月30日，歐股全日受壓，英國富時100指數報7,291點，跌32點或0.45%；德國DAX指數報11,603點，跌184點或1.57%；法國CAC指數報5,382點，跌43點或0.80%。



惟歐盟委員會主席容克正式警告，英國不要提出將脫歐推遲至歐洲議會選舉之後的日期。換言之，歐盟領導人的主要選擇是將脫歐推遲到5月23日之前。



外媒報道，德國化工巨頭拜耳集團旗下公司孟山都，於第三宗除草劑致癌案中遭陪審團裁定須負上責任，料須支付巨額賠償。拜耳股價收挫9.6%。



英國衛星通信集團Inmarsat收到來自Apax Partners及Warburg Pincus的收購要約，涉及33億美元；Inmarsat股價收升13%。



寶馬汽車跌約5%，公司料今年稅前盈利將按年跌10%。

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