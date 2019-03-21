艾雲：變身科企應重數碼體驗

不少科技巨企領袖近年都講過類似金句：未來所有企業都是科技公司。萬萬想不到，有傳統企業衝出來自認已是科技公司。零售巨頭沃爾瑪技術總監Jeremy King上星期在「西南偏南」文化暨藝術大會(SXSW Conference)上就有這偉論，無非叫人相信這間傳統賣平貨的零售商已經數碼轉型。



自從亞馬遜冒起，搶去實體店生意，沃爾瑪業務大受打擊。雖然沃爾瑪近年努力轉型，但始終無法撇甩平價百貨深入民心的形象。



沃爾瑪近年起用大量科技改革形象，要追上亞馬遜，而大多科技是通過收購得來。先後收購多間網上商店，包括Jet.com、Art.com、內衣品牌Bare Necessities和大型零售商Eloquii。



結果網店業績增長不錯，據eMarketer最新美國電商市場分析估計，沃爾瑪今年的網店銷售額按年增33%，或見278億美元，甚至可超越蘋果公司(Apple Inc.)成為美國第三大電商。即使進佔第三位，亦只不過佔美國電商市場的4.6%，跟龍頭亞馬遜的47%還差得遠。



King透露，沃爾瑪的數碼改革不只電商，還有店內和貨倉的技術，全都由沃爾瑪實驗室自行研發。例如人工智能、機械人等，以機械人掃描貨架減少店員盤點時間，機器學習應用至庫存管理代替二千名員工的工作。沃爾瑪實驗室是2010年收購醫療搜尋平台初創公司Kosmix而來，其後擴充人手至6,000名工程師。



即使King說沃爾瑪現在是一間科技公司，卻難以叫人信服。反而星巴克因數碼體驗做得出色，被美國傳媒以科技公司去形容。後者為推出手機點餐功能附設的流動付款應用，在當地一直領先Apple Pay和Google Pay成為最大交易額的手機支付服務，單是這一點足以叫人信服。



微軟行政總裁納德拉說過，所有企業最終都會成為軟件公司。科技領袖所指的，企業要引入科技改進用戶體驗或促進內部營運，而非單單強調採用多少技術。



在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代 艾雲

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