美聯儲維持利率不變　料年內不加息

美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布，聯邦基金利率維持介乎2.25至2.5厘，並料今年9月底停止縮減資產負債表。最新利率預測亦顯示，當局官員估計今年不會加息，去年12月則預測加息兩次。



聯儲局一連兩日會議後發表聲明，指出美國經濟活動由去年第四季放慢下來，就業市場仍然強勁，二月份職位增長變動不大，但失業率依然低企。最近數據顯顯示，首季家庭開支和商業固定投資均放緩。



通脹方面，整體通脹向下，但主要受能源價格下降影響，扣除食品和能源後的通脹仍接近2%。雖然市場通脹指標近月向下，但長期通脹預期變化不大。此外，當局重申對未來利率調整保持耐性。



投票取向方面，公開市場委員會(FOMC)成員一致通過今次決議。



聯儲局同時發表最新預測，料今年底聯邦基金利率由12月的2.9厘降至2.4厘，意味年內不會加息，明年加息一次。



聯儲局主席鮑威爾會後將召開記者會，為今次加息決定解畫。

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