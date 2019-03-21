鮑威爾：距離作出政策調整還有一段時間
2019年03月21日 02:46
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(美聯社圖片)
美國聯儲局主席鮑威爾在3月議息會議後記者會表示，該局將保持耐心，距離經濟前景需要作出政策調整可能還有一段時間。
他又預計到2019年年底，資產負債表佔GDP比重大約為17%，而峰值時為25%；將很快決定資產負債表的構成。聯邦基金利率是主要的貨幣政策工具。
經濟前景方面，他指自2018年9月份以來的數據表明，美國經濟增速的放緩程度超過預期；目前美國月均就業人口增幅已經放緩，消費者開支放緩。不過他認為，美聯儲的展望整體上偏正面，歐洲經濟並不是出現衰退。
他又指出，歐洲等地的經濟增速顯著地放緩，在美國本土和海外的形勢都要求美聯儲予以關注。
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