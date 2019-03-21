Uber貨運業務擴至荷蘭　料成關鍵增長點

外國媒體報道，網約車公司Uber將在Uber Freight拓展至荷蘭，這是該貨運業務首次向海外擴張。



Uber Freight於2017年在美國推出，這一新服務能讓貨車司機與需要在全國各地運送貨物的公司相匹配。簡而言之，就是貨運司機版Uber。



據報，Uber將於下個月正式提交IPO（首次公開招股）招股書，Uber Freight料與食品配送、電動自行車和自動駕駛汽車一樣，成為Uber的關鍵增長點。



Uber Freight業務主管比爾德雷格(Bill Driegert)拒絕透露該業務的具體規模，但稱已經遍及美國。

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