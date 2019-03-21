央企上繳填氹　「國家隊」股息勢袋3500億

中央計劃透過2萬億元人民幣(下同)減稅降費措施去刺激經濟，同時為控制財政赤字擴張速度，建議增加特定國有金融機構及中央企業上繳利潤。事實上，《東網》根據20家國企及旗下上市公司已公布及外電估計2018年度派息計算，料合共為母企及包括中央匯金等「國家隊」豪派超過3,500億元股息。



中央企業指國有資產監督管理委員會(國資委)轄下非金融類企業，截至2017年底止共有96家，主要是石油與煤炭等資源，及電力與電訊等涉及民生的企業。當中，國家電網、中國石油化工(00386)母企中石化集團、中國石油(00857)母企中石油集團，以收入計依次為全球第二至第四大企業。至於銀行、保險及券商等國營金融機構，則是財政部的系統。



所謂上繳利潤，是央企將年度股東應佔盈利的若干比例，以派發股息形式繳付。中央會按業務性質制訂不同比例，最高是中國煙草總公司，其次為「三桶油」及電訊商等。國資委1月中曾公布，去年國資監管系統的央企營業收入按年增10.3%至54.8萬億元，實現淨利潤按年增12.1%至2.4萬億元，為「歷年最好水平」。



儘管上繳利潤的責任並非由上市公司直接承擔，但近年國企及旗下上市公司派息確實時有驚喜，最矚目必數中石油與中石化2017年度派息比率均超過100%，分別達108.33%及118.2%，當中中石化的股息率更高近9厘。另外，華能國電(00902)日前公布的2018年度業績，雖然每股盈利僅0.03元，但每股派息達0.1元，派息比率逾333%！



瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，中央推出規模達2萬億元的財政刺激政策，國企當然需要幫補，派息比率確有調高空間。現時中央提高央企的上繳利潤，下轄上市公司就算不提高派息比率，亦難掉頭大減，況且做好這批具代表性的企業，對於吸引外資流入中國資產亦有正面作用。



他又相信，國企現在提高派息比率問題不大，首先央企負責人多駐上市旗艦的董事局，且融資成本已下降，減稅亦會有利經營表現，當中內銀及內險的派息能力尤其穩健，可望受惠企業盈利環境、金融市場改善而上升。惟電訊公司要肩負發展5G的任務，之後一、兩年內盈利未必太好，派息應會審慎。



德銀亞洲電訊股票分析師Peter Milliken亦指，內地大規模減稅降費措施下，但中央仍預測收入有5%的增長，或預示來自央企的派息比率將大增。去年度內地央企稅前盈利約2.1萬億元，估計需要當中約12個百分點的收益作分派，填補2,000億元的財政缺口。其中持有巨額淨現金的中移，該行將其2019年度派息比率預測，由原來52%上調至70%，2020年股息率更料增至7厘。



信誠證券聯席董事張智威稱，國家政策鼓勵國企提高派息，可留意現金流較強的公司如中移及受惠降準的內銀股。此外，受惠近日人民幣匯價回穩的石油股派息亦慷慨。中資電力股及中國神華(01088)派息則未必太高。

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